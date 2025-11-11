Минобороны России сообщило об уничтожении более 30 дронов

Силы российской ПВО в ночь на вторник уничтожили 37 украинских беспилотников над семью российскими регионами, а также над аннексированным Крымом и акваторией Черного моря, сообщило Минобороны России.

Больше всего беспилотников, как отмечается, было сбито над Крымом (10), Саратовской (8) и Орловской (7) областями.

В одном из районов Саратова в результате атаки выбило окна в нескольких домах Заводского района. Есть одна пострадавшая, сообщил губернатор Роман Бусаргин. "Специалисты также обследуют всю территорию, чтобы исключить какую-либо опасность. После завершения всех мероприятий жители смогут вернуться домой", - написал Бусаргин в своём телеграм-канале.

Телеграм-канал ASTRA пишет, что OSINT-аналитик редакции, изучив видео очевидцев, пришёл к выводу, что минувшей ночью был вновь атакован Саратовский НПЗ. По подсчетам ASTRA, атака на это предприятие стала как минимум седьмой с начала года.

Генштаб ВСУ в сообщении во вторник указывает на удар украинских сил по Саратовскому НПЗ, и поражении ещё нескольких объектов, которые, как отмечается, задействованы в обеспечении потребностей российской армии. В этой связи приводятся сведения об атаках на объекты в Феодосии, в аннексированном Крыму, и на территории оккупированной части Донецкой области.