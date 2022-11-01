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Минобороны сообщило об отправке в зону боёв 87 тысяч мобилизованных

Из 300 тысяч мобилизованных в зону боевых действий с Украиной отправлены 87 тысяч человек. Об этом на селекторном совещании сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу. По словам министра, срочников отправлять на войну не будут.

Шойгу отметил, что с мобилизованными работают около трёх тысяч инструкторов, получивших боевой опыт в ходе боёв на территории Украины.

Министр признал, что в начале мобилизации в работе военкоматов были выявлены недостатки. Их, по словам Шойгу, устранили.

На фоне мобилизации Россию покинули сотни тысяч человек. Из регионов поступали сообщения о нарушениях во время призыва. Например, в армию отправляли многодетных отцов. Известно о случаях смерти призывников на мобилизационных пунктах.

Издание "Вёрстка" обращает внимание, что как минимум в четырёх из 11 изученных журналистами регионах могли больше 1% резервистов, заявленного в плане Минобороны.

"Вёрстка" проанализировала госконтракты на закупку военной амуниции в 11 регионах, которые заключили после 21 сентября. Журналисты сравнили их с данными переписи населения 2020-2021 годов и пришли к выводу, что в Хабаровском крае могли призвать 3,5% резервистов, в Тверской области около 3% резервистов, в Калмыкии – 2,8%, в Вологодской области – 1,8%.

  • Частичная мобилизация началась в России 21 сентября по указу президента. 28 октября Шойгу отчитался об окончании призыва. Владимир Путин подтвердил завершения мобилизации, но указа об этом нет.
  • 1 ноября в России начался осенний призыв в армию. Аналитики американского Института изучения войны (ISW) в отчёте 30 октября предположили, что срочников осеннего призыва могут отправить на войну с Украиной уже весной. Кроме того, их могут мобилизовать в армию по завершении срочной службы, если мобилизация будет объявлена вновь или продлена.

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