Минобороны России объявило о прекращении вручения повесток

Все мероприятия, связанные с призывом в рамках мобилизации, завершены, утверждают в Минобороны России. Согласно заявлению ведомства, российский Генштаб направил соответствующие указания командующим войсками, подготовка и вручение повесток прекращается.
"В дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных Сил РФ будет организована только за счёт приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту", – говорится в сообщении Минобороны.
С 31 октября военкоматы должны вернуться к работе в штатном режиме. В дальнейшем на фронт для участия в боевых действиях будут отправлять якобы только добровольцев и контрактников.
Так, жителя Батайска Ростовской области, который получил повестку в военкомат, после завершения мобилизации записали на фронт добровольцем. Он рассказал изданию "7х7", что это сделали без его согласия.
"Я говорю, что я же не давал согласие и не имею желания проходить службу. В ответ услышал: “Ничем не могу помочь, свободны, 2 числа явитесь", – рассказал резервист.
Формально мобилизация может быть завершена только после выхода специального указа президента России. О подписании такого документа пока не сообщалось.
- С 1 ноября в России также начинается осенний призыв в армию, в рамках которого на службу отправится 120 тысяч человек. Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России Евгений Бурдинский обещал, что их не будут отправлять в аннексированные Россией регионы Украины, и в боевых действиях они также участвовать не будут.
- 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину, что мобилизационные мероприятия завершены. По его словам, по повесткам призвали 300 тысяч человек. 82 тысячи из них уже направлены на передовую, 218 тысяч проходят обучение.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.