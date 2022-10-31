Минобороны России объявило о прекращении вручения повесток

Все мероприятия, связанные с призывом в рамках мобилизации, завершены, утверждают в Минобороны России. Согласно заявлению ведомства, российский Генштаб направил соответствующие указания командующим войсками, подготовка и вручение повесток прекращается.

"В дальнейшем работа военных комиссариатов по комплектованию Вооруженных Сил РФ будет организована только за счёт приема добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту", – говорится в сообщении Минобороны.

С 31 октября военкоматы должны вернуться к работе в штатном режиме. В дальнейшем на фронт для участия в боевых действиях будут отправлять якобы только добровольцев и контрактников.

Так, жителя Батайска Ростовской области, который получил повестку в военкомат, после завершения мобилизации записали на фронт добровольцем. Он рассказал изданию "7х7", что это сделали без его согласия.

"Я говорю, что я же не давал согласие и не имею желания проходить службу. В ответ услышал: “Ничем не могу помочь, свободны, 2 числа явитесь", – рассказал резервист.

Формально мобилизация может быть завершена только после выхода специального указа президента России. О подписании такого документа пока не сообщалось.