В России 1 ноября начался осенний призыв в армию. Указ президента России Владимира Путина об этом был опубликован ещё 30 сентября. В армию планируется призвать 120 тысяч человек — сразу после официального завершения мобилизации, где планировалось призвать 300 тысяч.

Генштаб России накануне заявил, что граждан, призванных на срочную службу, не будут отправлять на территории четырёх регионов, аннексированных у Украины. Законных оснований для этого нет, положение о порядке прохождения военной службы разрешает отправлять срочников в зону конфликта через четыре месяца после призыва.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) в отчёте 30 октября предположили, что срочников осеннего призыва отправят на войну в Украину уже весной. Кроме того, их могут мобилизовать в армию по завершении срочной службы, если мобилизация будет объявлена вновь или продлена.