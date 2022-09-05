Минобороны Великобритании: Россия потеряла 25 000 солдат

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в понедельник, что потери российской армии в ходе украинской кампании достигают 25 000 человек убитыми. По его словам, общие потери - включая раненых, пленных и дезертиров, - с начала военного вторжения могут равняться приблизительно 80 тысячам.

Уоллес также считает, что ни одна из стратегических целей, которые изначально ставило перед собой российское командование, не была достигнута за полгода войны.

В своем выступлении перед Палатой общин британского парламента Уоллес сообщил, что вооруженные силы Украины делают успехи, хотя им приходится вести ожесточенные бои, передаёт . Он заявил, что Великобритания готовит новый пакет военной помощи Украине стоимостью в 2,3 миллиарда фунтов стерлингов.

К сегодняшнему дню, по словам Уоллеса, Великобритания обучила уже 4 700 украинских военных обращению с современной техникой, которую она передает ВСУ.