В Великобританию для обучения прибыла первая группа солдат ВСУ

В Великобританию для участия в военной подготовке прибыла первая группа украинских военнослужащих. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

По его словам, программу обучения должны пройти до 10 тысяч украинских военных. Он отметил, что правительство намерено расширить масштабы программы за счёт привлечения инструкторов из других стран. На реализацию обучения было выделено более двух миллиардов фунтов.

Уоллес сказал, что обучение будет проходить сразу на нескольких военных полигонах под руководством 11 бригад инструкторов. Курсы включают в себя обучение владению оружием, оказание первой медицинской помощи, управление полевой техникой, тактику патрулирования и обучение законам вооружённых конфликтов. Он добавил, что каждый курс продлится 2-3 недели.

Как сообщает Русская служба Би-би-си, украинские военные уже обучаются применению реактивных систем залпового огня на военной базе в графстве Уилтшир на юго-западе Англии.

Ранее Уоллес заявил, что Великобритания предоставит Украине реактивные системы залпового огня M270, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 километров.