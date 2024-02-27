Минобрнауки вводит учебный курс "духовной безопасности" для психологов

Министерство образования и науки России опубликовало программу учебного курса "Духовная безопасность личности и традиционные российские духовно-нравственные ценности в работе психолога". Этот курс министерство намерено включить в образовательные программы бакалавриата и магистратуры по психологии. На документ обратило внимание издание Doxa.

В аннотации к документу утверждается, что 40% выпускников российских вузов по специальности "психология" "придерживаются ценностей, противоположных традиционным российским духовно-нравственным семейным ценностям". Таких специалистов, считают авторы программы, опасно допускать к консультированию клиентов – в первую очередь ветеранов "СВО" (так в российских документах называют войну в Украине) и их близких. Указано, что вопрос о необходимости разработки критериев отбора психологов для таких консультаций был поднят на правительственном совещании 13 сентября 2023 года. По результатам этого совещания Минобрнауки представило программу нового курса.

Кроме того, указано в документе, у будущих психологов необходимо воспитывать традиционные ценности, поскольку "при взаимодействии с клиентом мировоззрение и гражданская идентичность психолога играет ключевую и зачастую решающую роль". Психолог обязан транслировать "правильные" ценности и ориентиры клиенту, считают авторы программы.

"Причины нарушений психологического благополучия и психического здоровья человека кроются в нарушениях им основ духовной безопасности, неразрывно связанных с традиционными для народов Российской Федерации нравственными ценностями", – написано в программе.

Академический курс "духовной безопасности личности" составит 72 часа лекций и практических занятий. Студентам бакалавриата и магистратуры будут рассказывать "о духовной жизни в исторической перспективе" и о "ментальных войнах, которые ведутся недружественными странами против граждан России путем пропаганды чуждых духовных ценностей".

Негативные последствия отступления от традиционных нравственных ценностей в программе предлагается рассматривать на следующих примерах: "Всемирный потоп, Содом и Гоморра, современная Украина".

После прохождения программы студенты должны будут сдать зачёт.