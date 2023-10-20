Минпромторг составил список автомобилей для чиновников

Минпромторг подготовил список автомобилей, которые рекомендовано закупать для чиновников в качестве служебных.
В список вошли:
- Lada (модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend)
- УАЗ (модели: "Патриот", Пикап, "Профи", "Хантер", СГР)
- Aurus (модели: Senat, Komendant)
- "Москвич" (модели: 3, 3е, 6)
- Evolute (модели: I-PRO, I-JOY, I-SKY)
- Haval (модели: Jolion, Dargo, F7/F7x, H9)
Как отмечает РБК, в перечень вошли машины с российским VIN-номером, которые производятся в России в рамках специнвестконтрактов. Список автомобилей планируют обновлять по мере выхода на рынок новых моделей.
- В начале сентября президент России Владимир Путин поручил до февраля 2024 года разработать меры, чтобы пересадить чиновников за руль отечественных автомобилей. Через две недели Совет Госдумы единогласно принял решение об использовании депутатами только машин, произведенных в России.
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