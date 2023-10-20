Минпромторг составил список автомобилей для чиновников

Минпромторг подготовил список автомобилей, которые рекомендовано закупать для чиновников в качестве служебных.

В список вошли:

Lada (модели: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Travel, Niva Legend)

УАЗ (модели: "Патриот", Пикап, "Профи", "Хантер", СГР)

Aurus (модели: Senat, Komendant)

"Москвич" (модели: 3, 3е, 6)

Evolute (модели: I-PRO, I-JOY, I-SKY)

Haval (модели: Jolion, Dargo, F7/F7x, H9)

Как отмечает РБК, в перечень вошли машины с российским VIN-номером, которые производятся в России в рамках специнвестконтрактов. Список автомобилей планируют обновлять по мере выхода на рынок новых моделей.