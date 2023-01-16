Против Сергея Тихановского в тюрьме возбудили новое дело

Следственный комитет Беларуси возбудил новое уголовное дело против находящегося в тюрьме экс-кандидата в президенты Беларуси Сергея Тихановского. Его обвиняют в злостном неповиновении администрации исправительного учреждения. Это может грозить ему дополнительными двумя годами тюремного срока.

Как утверждает следствие, Тихановский неоднократно нарушал порядок отбывания наказания, не реагировал на законные требования сотрудников администрации, грубил им, провоцировал сокамерников на конфликты. Он состоит на учёте как "склонный к экстремистской и деструктивной деятельности".

Оппозиционер Сергей Тихановский в мае 2020 года заявил о своём намерении баллотироваться в президенты Беларуси на очередных выборах. Центризбирком отказал ему, тогда в кампанию включилась его жена Светлана. 29 мая Тихановский был задержан полицией, а 14 декабря 2021 года суд приговорил его к 18 годам лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков и разжигании ненависти. Изначально Тихановский отбывал наказание в колонии, но в августе 2022 года был переведён на тюремный режим сроком на три года.

18 лет колонии – это самый большой срок, который получил политический оппонент Лукашенко: кандидат в президенты Виктор Бабарико получил 14 лет лишения свободы, Мария Колесникова – 11 лет.