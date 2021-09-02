Минстрой планирует завозить мигрантов из Узбекистана поездами

Минстрой обсудит с Узбекистаном процедуру ввоза мигрантов для работы на строительных площадках на чартерных поездах. Об этом заявил замглавы ведомства Никита Стасишин, передает ТАСС. "Мы в пилотном режиме планируем организовать отбор, вакцинацию и все, что связано с трудовыми мигрантами в Узбекистане, что нам даст возможность безопасно, транзитом через территорию Казахстана, ввезти централизованно трудовых мигрантов на поездах", — сказал Стасишин. Пилотный ввоз мигрантов планируется отработать до конца года.

Мигрантов также планировали привлечь и в Минсельхозе. Министерство и "Российские железные дороги" летом обсуждали запуск чартерных поездов для того, чтобы ввозить в Россию иностранных мигрантов для нужд агропромышленного комплекса.

С марта мигранты могут попасть в Россию только на самолетах, что увеличивает затраты производителей. Предприятия отрасли не ввозили мигрантов авиацией из-за дороговизны – один перелет в среднем стоит 80 тысяч рублей. На совещании в Минсельхозе говорили, что проезд в чартерном поезде должен стоить 12 тысяч рублей.

В этом году сельхозпредприятия планировали привлечь к сезонным работам 38,2 тысяч рабочих из соседних стран. В российском агропромышленном комплексе второй год кризис из-за пандемической нехватки рабочих рук, пишет отраслевое издание "Агроинвестор". Потери российских овощеводов и ягодников из-за прошлогоднего запрета на трудовых мигрантов издание оценивало в 20% урожая: несобранные ягоды сгнили на полях.

В марте 2021 года завоз иностранных рабочих разрешили сначала крупным хозяйствам (штат более 250 человек, выручка свыше 2,5 млрд рублей), но выяснилось, что критериям не соответствуют большинство предприятий. В мае лимиты сняли для привлечения работников из Таджикистана и Узбекистана, но и это практической пользы не принесло: завоз по-прежнему возможен только авиатранспортом.