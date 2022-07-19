Минтруд предложил платить "подъёмные" при переезде ради работы

Министерство труда России предлагает выплачивать молодёжи "подъёмные" за переезд из региона с высокой безработицей. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на проект Минтруда по стимулированию внутренней трудовой миграции.

Выплату в 116 800 рублей могут получить люди до 35 лет из "трудоизбыточных" регионов: к таковым ведомство отнесло Дагестан, Ингушетию, Алтай, Тыву, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию и Чечню. В начале 2022 года уровень безработицы в этих регионах превышал 9%, что в два раза больше, чем в среднем по России.

Переезжать из национальных республик предлагается в "трудонедостаточные" регионы Северо-Запада, Урала, Сибири и Дальнего Востока: от Ленинградской до Магаданской областей. Всего в документе перечислены 25 регионов.

Согласно проекту, "подъёмные" можно будет получить после заключения трудового договора. После переезда его нужно предоставить в местный центр занятости. В течение месяца релоканту выплатят 42 800 рублей, а через полгода – ещё 74 000 рублей. При этом потратить деньги можно только на цели, определённые в договоре о переезде.

Замдиректора Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Нина Вишневская считает, что суммы "подъёмных" недостаточно для переезда. "Начинать надо не с этого, а с повышения квалификации людей, чтобы их приглашали в другие регионы уже как ценных сотрудников", – полагает Вишневская.