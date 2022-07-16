Признает ли Запад Россию террористическим государством? С такой инициативой выступил президент Владимир Зеленский после серии очередных ракетных ударов по городам Украины с многочисленными жертвами среди мирного населения.

Остановят ли ракеты HIMERS наступление российской армии? Чем закончится артиллерийская дуэль Москвы и Киева? За кем победа: у кого больше снарядов или кто точнее стреляет? Летняя военная кампания не берет паузу.

Арест политика Ильи Яшина, приговор оппозиционеру Андрею Пивоварову, преследование публициста Леонида Гозмана. Сто новых законов из-под пера президента России. Кого коснутся новые репрессии Кремля?

Отпускной сезон в разгаре. Европа желанна, но самолеты из России туда не летают. Турция, Египет и Тунис открыты, но цены кусаются. Куда едут отдыхать россияне и где их ждут с распростертыми объятиями?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с военным экспертом Романом Свитаном и политологом Аббасом Галлямовым.

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