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Росстат отчитался о резком увеличении числа бедных в России

За первый квартал 2022 года количество россиян, живущих за чертой бедности, выросло на 69%. Это следует из публикации Росстата.

Согласно подсчётам Росстата, в первом квартале 2022 года численность населения с доходами ниже границы бедности составила 20,9 миллиона человек. При этом на конец 2021 года ведомство сообщало о 12,4 миллиона россиян, находящихся за чертой бедности. Таким образом, за три месяца 2022 года бедных в России стало больше на 8,5 миллиона, или на 68,5%. В первом квартале 2022 года Росстат исходил из планки в 12 916 рублей – минимального дохода, достаточного для жизни в России, по мнению ведомства.

По сравнению с четвёртым кварталом 2021 года средний доход россиян снизился с 47 694 рублей до 36 234 рублей, падение составило 24%. При этом средняя заработная плата уменьшилась с 62 828 рублей до 60 101 рубля, или на 4,3%. Численность занятого населения сократилась на 800 тысяч человек.

Объём социальных выплат в первом квартале 2022 года по сравнению с предыдущим снизился на 19,4%. При этом доля доходов от предпринимательской и иной производственной деятельности в общей структуре доходов выросла на 0,7%.

  • Росстат оценивает численность населения с денежными доходами ниже установленной границы бедности с 1992 года. В 2021 году методика расчёта черты бедности была изменена. Теперь она соответствует стоимости потребительской корзины в IV квартале 2020 года с поправкой на инфляцию.
  • 24 февраля 2022 года Россия вторглась на территорию Украины. В апреле военные расходы России составляли около 21 миллиарда рублей в день.

Новость была исправлена: изначально процент роста бедных был подсчитан неверно.

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