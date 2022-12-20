Минцифры: из России уехало и не вернулось 10% IT-специалистов

С начала 2022 года из России уехало и не вернулось 10% IT-специалистов. Как заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, это около 100 тысяч работников отрасли.

"Многие вернулись, но если в сумме брать, порядка 100 тысяч IT-специалистов находятся за пределами страны, при этом 80% из них продолжает работать на российские компании, находясь в дружественных странах." – заявил чиновник. При этом Шадаев считает, что Россия остаётся "одной из самых благоприятных стран для ведения бизнеса в сфере информационных технологий".