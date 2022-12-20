Минцифры: из России уехало и не вернулось 10% IT-специалистов

С начала 2022 года из России уехало и не вернулось 10% IT-специалистов. Как заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, это около 100 тысяч работников отрасли.
"Многие вернулись, но если в сумме брать, порядка 100 тысяч IT-специалистов находятся за пределами страны, при этом 80% из них продолжает работать на российские компании, находясь в дружественных странах." – заявил чиновник. При этом Шадаев считает, что Россия остаётся "одной из самых благоприятных стран для ведения бизнеса в сфере информационных технологий".
- Ранее замглавы МВД России Юрий Зубов заявил, что России не хватает 170 000 IT-специалистов. Причиной этого он назвал их массовый отъезд из страны после того, как многие страны мира ввели против России экономические санкции из-за военного вторжения в Украину. Зубов призвал поддержать меры, которые сделают Россию более привлекательной для приезда иностранных IT-специалистов.
- После начала в России мобилизации Минцифры утвердило перечень специальностей в области IT и связи, на которые распространяется освобождение от мобилизации на войну в Украине. При этом позднее стало известно о гибели на фронте сотрудника российского Райффайзенбанка Тимура Измайлова, который был мобилизован, несмотря на то что ему полагалась бронь. Он занимал одну из ключевых IT-должностей в банке.
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