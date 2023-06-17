Российское министерство цифрового развития предложило отбирать заработанные деньги у музыкантов и писателей, которые объявлены иностранными агентами и оштрафованы по административной статье о фейках про российскую армию . Об этом в субботу заявил глава ведомства Максут Шадаев, его слова приводит "Интерфакс".

Авторские отчисления таким людям предложено замораживать на специальных банковских счетах. Российским рекламодателям предлагается запретить размещать у таких авторов рекламу. Условия возможной разморозки специальных счетов министр не назвал.

Система спецсчетов с мая прошлого года по распоряжению президента Владимира Путина уже используется для заморозки денег правообладателей из так называемых недружественных стран. Ими Москва признаёт все государства, присоединившиеся к санкциям против России.

Счета открываются в рублях, забрать деньги с них можно только с разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.