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Минцифры предложило отбирать заработки объявленных иноагентами музыкантов и писателей

Борис Гребенщиков (на фото) объявлен в России иностранным агентом и оштрафован по статьей о фейках

Российское министерство цифрового развития предложило отбирать заработанные деньги у музыкантов и писателей, которые объявлены иностранными агентами и оштрафованы по административной статье о фейках про российскую армию . Об этом в субботу заявил глава ведомства Максут Шадаев, его слова приводит "Интерфакс".

Авторские отчисления таким людям предложено замораживать на специальных банковских счетах. Российским рекламодателям предлагается запретить размещать у таких авторов рекламу. Условия возможной разморозки специальных счетов министр не назвал.

Система спецсчетов с мая прошлого года по распоряжению президента Владимира Путина уже используется для заморозки денег правообладателей из так называемых недружественных стран. Ими Москва признаёт все государства, присоединившиеся к санкциям против России.

Счета открываются в рублях, забрать деньги с них можно только с разрешения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

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