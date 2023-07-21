Минюст объявил иноагентами Михаила Козырева и Константина Борового

Министерство юстиции России в пятницу объявило так называемым иностранным агентом ведущего телеканала "Дождь", журналиста и музыкального продюсера Михаила Козырева.

Кроме него реестр "иноагентов" пополнили политик Константин Боровой, руководитель медиапроекта "Планёрка" Александр Литвинов и активист, борец за права коренных народностей России Павел Суляндзига.

Организациями-"иноагентами" признаны издание "7х7. Горизонтальная Россия", освещающее события в российских регионах, организация помощи трансгендерным людям "Центр Т", "Омское гражданское объединение" и организация содействия улучшению качества жизни людей из групп социального риска "Право каждого".