Минюст объявил иноагентами Монеточку и Владимира Осечкина

Министерство юстиции России в пятницу обновило список лиц и организаций, признанных инстранными агентами. В него попали певица Монеточка (Елизавета Гырдымова), основатель общественного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, видеоблогер Антон Пикули, Депутат Мосгордумы от "Яблока" Дарья Беседина, деятель черкесского национального движения Ибрагим Яганов, блогер Вадим Харченко, и проект T9 NSK, помогавший трансгендерным людям и их близким.

Елизавета Гырдымова, выступающая под сценическим именем Монеточка - популярный музыкант. Высказывалась против войны России в Украине. Осенью 2022 года уехала из России.

Владимир Осечкин - бывший российский предприниматель, правозащитник. В 2011 году основал общественный проект Gulagu.net для борьбы с пытками и коррупцией в российских тюрьмах, колониях и следственных изоляторах.

Антон Пикули (Устимов) - видеоблогер и музыкант. Ведёт Youtube-канал "Обзор пропаганды", в котором критикует прокремлёвские медиа. Сотрудничает с видеопроектами команды Алексея Навального.

Дарья Беседина - депутат Московской городской Думы. с 2017 по 2021 годы была членом партии "Яблоко". В 2020 году выступила против внесения предложенных Владимиром Путиным поправок в Конституцию России.

Ибрагим Яганов - глава черкесского общественного движения "Хасэ". Выступал в поддержку протестовавших в Ингушетии из-за спора о границе с Чечней. После начала военного вторжения России в Украину призывал черкесов сформировать добровольческий батальон, который воевал бы на стороне ВСУ.

Вадим Харченко - блогер из Геледжика, автор Youtube-канала "Личное мнение" о проблемах города, Краснодарского края и России в целом. В июле 2022 года был оштрафован по статье о дискредитации армии России.

T9 NSK - новосибирский общественный проект, помогающий трансгендерным людям и их близким. Создан в 2015 году. В рамках проекта проходят кинопоказы и информационные семинары, проект оказывает психологические консультации и социальное сопровождение.