Минюст объявил иноагентами Наталью Синдееву и Екатерину Котрикадзе

Министерство юстиции России в пятницу пополнило реестр иностранных агентов. В список иноагентов - физических лиц попали основательница медиахолдинга "Дождь" Наталья Синдеева, журналисты "Дождя" Екатерина Котрикадзе и Владимир Роменский, адвокат Михаил Беньяш, политолог Тарас Березовец и видеоблогер Иван Яковина.

СМИ-иноагентами признаны директор книжного сервиса Bookmate в России Андрей Баев, директор по маркетингу в Bookmate и основатель российского издательства Individuum Алексей Докучаев, а также компания-владелец Bookmate.

Bookmate предлагает своим абонентам электронные книги по подписке. Он работает по всему миру и сотрудничает более чем с 20 тысячами издательств. Число подписчиков Bookmate - более 13 млн. Компания-владелец сервиса зарегистрирована в Ирландии.