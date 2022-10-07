В Удмуртии журналистку уволили за комментарий телеканалу "Дождь"

Журналистку из Удмуртии Надежду Филинову, работавшую в издании Udm-Info, принудили уволиться после того, как она дала комментарий телеканалу "Дождь", который признан в России иностранным агентом. Комментарий Филиновой касался обстановки в столице Удмуртии Ижевске после стрельбы в школе №88 в конце сентября, когда погибли 17 человек, в том числе 11 детей.

По словам Филиновой, главный редактор Udm-Info Алексей Чулков попросил её написать заявление об уходе, объяснив, что за контакты с телеканалом "Дождь" его самого бы выгнали из медиахолдинга 1MI, в который входит Udm-Info. Он уточнил, что клиентами медиахолдинга являются партия "Единая Россия" и государственные компании. "Он от общения с "Дождём", спросив у начальства, отказался, ему это запретили, потому что это "Дождь" и это как официально прийти к навальнятам или дать интервью Радио Свобода в нынешней ситуации" - процитировала Филинова своего бывшего начальника.

Филинова утверждает, что не смогла согласовать с Чулковым свой комментарий "Дождю", поскольку тот находился в отпуске. Сам Чулков не даёт комментариев СМИ, называя увольнение Филиновой внутренним делом редакции.

В тот же день, 7 сентября, Верховный суд Татарстана признал законным обыск у колумниста Idel.Реалии, социолога Искандера Ясавеева. Поводом к возбуждению дела стал видеоролик на одном из YouTube-каналов о нападении на российского посла в Польше. Советский районный суд Казани 11 августа удовлетворил ходатайство следствия о производстве обыска у нескольких журналистов и колумнистов, сотрудничавших с Idel.Реалии и Радио Азатлык. Все они проходили по делу в статусе свидетелей. Ясавеева также допрашивали в следственном комитете и Центре "Э". По итогам обысков у социолога изъяли его личный мобильный телефон и ноутбук, телефон супруги, а также ноутбуки его детей.

В апелляционной жалобе Ясавеев указал, что ни следователь, ни суд первой инстанции не назвали конкретных поводов для обыска. Однако Верховный суд Татарстана отказал в удовлетворении его иска.