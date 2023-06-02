Минюст объявил иноагентами Романа Супера и издание "Проект"

Министерство юстиции России в пятницу пополнило реестр так называемых иностранных агентов. В него вошли журналист Роман Супер, историк Максим Кузахметов и политолог Дмитрий Орешкин. СМИ-"иноагентами" объявлены издание "Проект", занимающееся журналистскими расследованиями, и ярославские "Ярновости".

Все они, по мнению Минюста, "распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике", в том числе о войне в Украине.