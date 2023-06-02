Минюст объявил иноагентами Романа Супера и издание "Проект"

Министерство юстиции России в пятницу пополнило реестр так называемых иностранных агентов. В него вошли журналист Роман Супер, историк Максим Кузахметов и политолог Дмитрий Орешкин. СМИ-"иноагентами" объявлены издание "Проект", занимающееся журналистскими расследованиями, и ярославские "Ярновости".
Все они, по мнению Минюста, "распространяли недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике", в том числе о войне в Украине.
- Законодательство об "иноагентах" в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации "иностранными агентами", если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.
- Впоследствии появилась возможность признавать "иноагентами" СМИ и физических лиц, в том числе тех, кто не получает зарубежного финансирования, но "находится под иностранным влиянием". Что именно следует считать иностранным влиянием, российское законодательство не уточняет.
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