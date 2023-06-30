Минюст объявил иноагентом Бориса Гребенщикова

Министерство юстиции России в пятницу объявило так называемым иностранным агентом рок-музыканта Бориса Гребенщикова.
Кроме него реестр "иноагентов" пополнили журналисты Андрей Караулов и Алексей Горпиниченко, зампредседателя московского отделения партии "Яблоко" Андрей Морев, депутат Мосгордумы Михаил Тимонов и бывший главный раввин Москвы Филипп (Пинхас) Гольдшмидт.
Организациями-"иноагентами" признаны образовательная организация "Англо-американская школа Москвы", сетевое издание Sota.vision и петербургское независимое СМИ "Бумага".
- Законодательство об "иноагентах" в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации "иностранными агентами", если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.
- Впоследствии появилась возможность признавать "иноагентами" СМИ и физических лиц, в том числе тех, кто не получает зарубежного финансирования, но "находится под иностранным влиянием". Что именно следует считать иностранным влиянием, российское законодательство не уточняет.
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