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Минюст объявил о рекордном снижении числа заключённых в РФ

Осуждённые на территории исправительной колонии. Иллюстративное фото

Заместитель министра юстиции России Всеволод Вуколов заявил о рекордном сокращении числа заключённых в российских тюрьмах и колониях. По его словам, если 10 лет назад в местах лишения свободы отбывали сроки около 700 тысяч человек, то сейчас их всего около 266 тысяч. Издание "Медиазона", проанализировав статистику, считает, что в последние полтора года тюрьмы пустеют прежде всего из-за отправки заключённых на войну в Украине.

Заявление Вуколова стало первым публичным сообщением о числе заключённых после того, как ФСИН в ноябре 2022 года перестала публиковать эту статистику на фоне вербовки в ЧВК "Вагнер".

На приведённом "Медиазоной" графике видно, что резкое сокращение числа заключённых началось в сентябре 2022 года. К концу октября их стало меньше на 28 тысяч, к концу года - на 32 тысячи. А в 2023 году к началу октября в российских тюрьмах стало на 58 тысяч меньше заключённых, чем в январе.

ЧВК "Вагнер" начала вербовать заключённых из российских колоний летом 2022 года. После полугода службы в Украине им обещали помилование, в случае смерти или ранения - значительные выплаты семьям. С февраля текущего года вербовкой заключённых и отправкой на войну занимается Министерство обороны России.

По данным Би-би-си и "Медиазоны", которые ведут подсчёт погибших на войне в Украине россиян по открытым источникам, завербованные заключённые составляют наибольшую часть потерь.

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