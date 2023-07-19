"Важные истории": ЧВК "Вагнер", возможно, отпустила всех заключённых

ЧВК "Вагнер", возможно, отпустила всех заключённых, завербованных в российских тюрьмах. Об этом говорится в расследовании издания "Важные истории". Как утверждает издание, сейчас бывшие заключённые находятся в гостиницах Краснодарского края и ждут оформления документов о помиловании. После этого они смогут поехать домой.

"Важные истории" со ссылкой на закрытые чаты представителей группировки утверждают, что "Проект К" – так назывался проект вербовки в ЧВК осуждённых из колоний – закрыт. Те заключённые, кто подписал контракт с ЧВК, по словам их родственников, расселены в гостиницах Анапы. При желании они смогут продлить контракт с ЧВК "Вагнер", чтобы поехать в Беларусь или в Африку.

Ранее телеграм-канал Astra писал, что наёмники ЧВК «Вагнер» заняли большинство гостиниц в Краснодаре. Местные жители жаловались на пьянство и хулиганство с их стороны.

В среду стало известно, что бойцы ЧВК "Вагнер" дислоцируются в Беларуси и проводят там инструктаж белорусских военных. Если сообщения о том, что ЧВК отпустила бывших заключённых, верны, это означает, что в её составе остались только опытные наёмники, сотрудничавшие с группировкой ещё до начала войны в Украине, а также подписавшие контракты после её начала.