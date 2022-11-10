Минюст потребовал от РФС объяснить выступление "Би-2" на Суперкубке

Министерство юстиции запросило у Российского футбольного союза (РФС) информацию об организаторах выступления группы "Би-2" на матче за Суперкубок России между "Зенитом" и "Спартаком". Он состоялся 9 июля на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Копию письма опубликовал телеграм-канал Baza, источник "РБК Спорт" в РФС подтвердил его достоверность.



В письме от 25 октября за подписью директора департамента по защите национальных интересов от внешнего влияния Ольги Киселевой говорится, что информация запрашивается в связи с тем, что группа ранее отменила свой концерт в Омске "по причине наличия на сцене баннера в поддержку специальной военной операции и президента Российской Федерации".



Baza отмечает, что это был не концерт, а выступление разных артистов на футбольном матче-открытии сезона, и на него не было потрачено бюджетных денег. Солист "Би-2" Лёва написал во "ВКонтакте", что группа "приехала в Питер поддержать "Спартак". Разговора о гонораре не было вообще — играли бесплатно".

28 апреля группа "Би-2" отказалась выступать в Омске из-за баннера "Zа президента" на фоне российского флага, который висел на концертной площадке "Красная Звезда". Убирать плакат запретили, тогда организаторы концерта решили завесить её чёрным полотном, но и с этим администрация клуба не согласилась. В итоге коллектив просто уехал. Отменённый концерт должен был пройти в рамках тура группы "Нам не нужен герой".

После инцидента в Омске концерты "Би-2" были отменены в Пензе, Астрахани, Уфе, Казани, Чебоксарах, Перми и Ярославле. Инициаторами этого стали местные власти. В Петербурге в середине мая отменили спектакль с участием "Би-2".

Летом СМИ сообщили о существовании списка "запрещённых в России артистов", которые выступали против войны в Украине. Среди них – группы ДДТ, "Би-2", "Аквариум" и "Порнофильмы", рэперы Face и Оксимирон, исполнители Земфира, Монеточка и Вася Обломов – всего в списке более пятидесяти имён. Многие из музыкантов уже столкнулись с отменой концертов в России. Однако музыканты "Би-2" публично не высказывались против войны в Украине.