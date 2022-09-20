В России отменили все предстоящие концерты группы "Сплин"

В нескольких городах России были отменены предстоящие концерты рок-группы "Сплин". В сообществах в социальной сети "ВКонтакте", посвященных выступлениям, утверждается, что это связано с "техническими причинами". На отмену концертов обратило внимание издание "Медуза".

Концерты были отменены в Череповце, Ярославле, Владимире и Нижнем Новгороде. Выступления перенесены на апрель 2023 года. Группа никак не прокомментировала отмену и перенос концертов. Выступления "Сплин" были также отменены в Перми, Туле, Волгограде, Светлогорске, Уфе и в Москве на фестивале "Музыка с сильным характером".

Группа "Сплин" ранее выступила в поддержку музыкантов, уехавших из России после российского вторжения в Украину. На фестивале "Чернозем" в Воронежской области лидер коллектива Александр Васильев посвятил им песню "Выхода нет".

Летом СМИ сообщили о существовании списка "запрещённых в России артистов", которые выступали против войны в Украине. Среди них – группы ДДТ, "Би-2", "Аквариум" и "Порнофильмы", рэперы Face и Оксимирон, исполнители Земфира, Монеточка и Вася Обломов – всего в списке более пятидесяти имён. Многие из музыкантов столкнулись с отменой концертов в России.