Министерство юстиции включило в реестр СМИ – "иноагентов" кинокритика Антона Долина, бывшего главного редактора "МБХ медиа" Веронику Куцылло, бывшего редактора "МБХ-Медиа" Ивана Жадаева, бывшую журналистку "Открытых медиа" Наталию Телегину, преподавателя РАНХиГС Кирилла Харатьяна и журналиста Владимира Рувинского.

В список физических лиц – "иностранных агентов" включены пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш, главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко и ведущий ютуб-канала штаба Навального Дмитрий Низовцев.

В реестр незарегистрированных объединений – "иностранных агентов" добавлено движение "Весна", которое проводило акции против войны в Украине. 11 октября его внесли в список террористов и экстремистов.