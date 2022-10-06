Минюст признал "иноагентом" координатора движения "Весна"

Минюст России включил в реестр физических лиц – "иностранных агентов" координатора движения "Весна" Богдана Литвина и бывшего пресс-секретаря штаба Навального в Ростове-на-Дону Тимофея Мартыненко.
Минюст сообщает, что основанием для включения их в реестр стало "осуществление политической деятельности", а в графе "Сведения об иностранных источниках" указана Украина.
"Весна" организовывала последние крупные митинги против мобилизации. В конце сентября прокуратура Санкт-Петербурга потребовала признать движение экстремистским и запретить его деятельность.
На данный момент в реестре физлиц-"иноагентов" 29 человек.
- В начале мая "Весна" сообщила, что против руководителей и участников движения возбуждено дело о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. По мнению следствия, участники движения разместили в интернете призывы участвовать в антивоенных акциях протеста с 25 по 27 февраля 2022 года, которые не были согласованы с органами власти, тем самым побудив граждан к совершению противоправных действий. Всего по делу проходит восемь человек.
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