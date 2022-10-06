Минюст признал "иноагентом" координатора движения "Весна"

Минюст России включил в реестр физических лиц – "иностранных агентов" координатора движения "Весна" Богдана Литвина и бывшего пресс-секретаря штаба Навального в Ростове-на-Дону Тимофея Мартыненко.

Минюст сообщает, что основанием для включения их в реестр стало "осуществление политической деятельности", а в графе "Сведения об иностранных источниках" указана Украина.

"Весна" организовывала последние крупные митинги против мобилизации. В конце сентября прокуратура Санкт-Петербурга потребовала признать движение экстремистским и запретить его деятельность.

На данный момент в реестре физлиц-"иноагентов" 29 человек.