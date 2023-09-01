Минюст признал иноагентом главреда "Новой газеты" Дмитрия Муратова

Министерство юстиции России в пятницу объявило так называемым иностранным агентом главного редактора "Новой газеты", лауреата Нобелевской премии мира 2021 года Дмитрия Муратова.

По утверждению министерства, журналист участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и "использовал иностранные площадки" для выражения мнений, направленных на формирование негативного отношения к российской политике.

Кроме него, реестр пополнили оппозиционный политик, бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник, стендапер Руслан Белый, писатель и директор организации "Настоящая Россия" Олег Радзинский, экономист Константин Сонин, журналист "Дождя" Денис Катаев, чеченский оппозиционный политик Майрбек Вачагаев, журналистка Ксения Ларина и бывший глава штаба сторонников Алексея Навального в Воронеже Евгений Карпов.

Организацией-иноагентом признано движение "Новая Тува", выступающее против войны в Украине и участия в ней тувинцев.