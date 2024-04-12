Минюст признал иноагентом научную журналистку Асю Казанцеву

Министерство юстиции России в пятницу внесло в перечень так называемых иностранных агентов научную журналистку Асю Казанцеву. Она один из самых известных российских научных просветителей.
Казанцева принципиально оставалась в Москве после начала полномасштабного российского вторжения в Украину и транслировала в своих социальных сетях однозначно антивоенную позицию. За последние два года её несколько раз задерживали, в том числе под надуманными предлогами, её лекции срывали, её домашний адрес опубликовал депутат Госдумы Андрей Луговой.
В январе Казанцева с маленькой дочерью покинула Россию по совету своего адвоката - после того, как в эфире федерального канала заявили, будто она финансирует ВСУ.
Помимо Казанцевой, иноагентами признаны журналист Русской службы Би-би-си Илья Барабанов, основатель правозащитного проекта "Зона солидарности" Иван Асташин, журналист Иван Филиппов и псковский муниципальный депутат от партии "Яблоко" Николай Кузьмин.
Барабанов внесён в реестр перед запланированным на апрель выходом его книги об истории ЧВК "Вагнер" "Наш бизнес — смерть".
В реестр добавлено юрлицо, созданное телеведущим Андреем Карауловым, сам он был включён в список ещё в июне.
- Законодательство об иноагентах в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации иностранными агентами, если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.
- Впоследствии появилась возможность признавать агентами СМИ и физических лиц, в том числе тех, кто не получает зарубежного финансирования, но "находится под иностранным влиянием". Что именно следует считать иностранным влиянием, российское законодательство не уточняет.
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