Минюст признал иноагентом научную журналистку Асю Казанцеву

Министерство юстиции России в пятницу внесло в перечень так называемых иностранных агентов научную журналистку Асю Казанцеву. Она один из самых известных российских научных просветителей.

Казанцева принципиально оставалась в Москве после начала полномасштабного российского вторжения в Украину и транслировала в своих социальных сетях однозначно антивоенную позицию. За последние два года её несколько раз задерживали, в том числе под надуманными предлогами, её лекции срывали, её домашний адрес опубликовал депутат Госдумы Андрей Луговой.

В январе Казанцева с маленькой дочерью покинула Россию по совету своего адвоката - после того, как в эфире федерального канала заявили, будто она финансирует ВСУ.

Помимо Казанцевой, иноагентами признаны журналист Русской службы Би-би-си Илья Барабанов, основатель правозащитного проекта "Зона солидарности" Иван Асташин, журналист Иван Филиппов и псковский муниципальный депутат от партии "Яблоко" Николай Кузьмин.

Барабанов внесён в реестр перед запланированным на апрель выходом его книги об истории ЧВК "Вагнер" "Наш бизнес — смерть".

В реестр добавлено юрлицо, созданное телеведущим Андреем Карауловым, сам он был включён в список ещё в июне.