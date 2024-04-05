Минюст признал иностранным агентом писателя Михаила Веллера

Министерство юстиции России в пятницу внесло в перечень так называемых иностранных агентов писателя Михаила Веллера.

75-летний Веллер - автор множества повестей и романов, в том числе автобиографических. Как публицист регулярно выступал с комментариями на общественно значимые темы в разных СМИ, в том числе на Радио Свобода. Выступал со спорными идеями переустройства российского государства. По мнению Минюста, Веллер "выступал против спецоперации в Украине, участвовал в создании материалов иноагентов, призывал к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности России", уточняет "Интерфакс".

Кроме Веллера, реестр "иноагентов" пополнило "Российское социалистическое движение". Эта оппозиционная организация левого толка была основана в 2011 году. РСД поддерживает борьбу против капитализма, профсоюзное движение, защиту прав трудящихся. Выступало за освобождение политических заключённых и против фальсификации выборов.

Также в список внесены бизнесвумен, основательница сети семейных кафе "АндерСон" и бывший общественный омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова, "Институт нейрокогнитивных исследований" и компания "Большая семерка".

Татулова ушли с поста бизнес-омбудсмена весной 2022 года, вскоре после начала войны в Украине. Она осудила войну и политические репрессии в России, и переехала с семьёй в Португалию.

ООО "Институт нейрокогнитивных исследований" - юридическое лицо психолога Станислава Козловского. Учредителями ООО "Большая семёрка" являются комик Руслан Белый, публицист Владимир Дымарский, журналист Мумин Шакиров и ещё несколько человек. Все они ранее были внесены Минюстом России в реестр "иноагентов". Лица, признанные Россией "иноагентами", обязаны открывать юридические лица для отчётности перед Минюстом; сами эти юрлица, в свою очередь, тоже вносятся Минюстом в тот же реестр.