Минюст признал "иноагентом" экс-премьера России Михаила Касьянова

Министерство юстиции России в пятницу объявило так называемым иностранным агентом политика, бывшего премьер-министра России Михаила Касьянова.
Кроме него, реестр "иноагентов" пополнили историк Илья Венявкин, журналисты Илья Давлятчин и Идрис Юсупов, и ООО "Люди".
Михаил Касьянов был председателем политической "Партии народной свободы" (Ранее "РПР - Парнас"). С 2000 по 2004 год занимал должность председателя правительства Российской федерации. Вскоре после начала войны в Украине покинул Россию.
Илья Венявкин - кандидат исторических наук, директор образовательных программ InLiberty, ассоциированный сотрудник Центра изучения эго-документов ""Прожито" при Европейском университете в Санкт-Петербурге. Его сфера интересов - история советской культуры и бытовой жизни.
Илья Давлятчин - журналист, работает в отделе расследований проекта "Можем объяснить". Неоднократный номинант российских журналистских премий.
Идрис Юсупов - дагестанский журналист издания "Новое дело". В конце октября в его доме в Махачкале прошли обыски, сам он был задержан. Что именно вменяется ему в вину, неизвестно, но источники сообщают, что Юсупова подозревают в причастности к экстремистской деятельности.
Из реестра исключили общественную организацию "Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб" в связи с её ликвидацией .
- Законодательство об "иноагентах" в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации "иностранными агентами", если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.
- Впоследствии появилась возможность признавать "иноагентами" СМИ и физических лиц, в том числе тех, кто не получает зарубежного финансирования, но "находится под иностранным влиянием". Что именно следует считать иностранным влиянием, российское законодательство не уточняет.
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