Веселье не кончилось. Андрей Мальгин – о развлечениях россиян

"Веселье кончилось, а праздники всё длятся" – строчка из новой песни группы "Би-2". Я услышал ее со сцены концертного зала в Форте-деи-Марми. Это место еще называют "итальянской Рублевкой", потому что там традиционно обитают жирные коты из России. Какая-то часть из них сейчас под европейскими санкциями, теоретически приехать не могут (практически – приезжают), но живут легально семьи, любовницы, партнеры и доверенные люди. Большой разницы в жизни этого местечка до войны и сейчас не наблюдается – все на своих местах. Жирным котам было выделено ползала, поближе к сцене, они сидели за столами с накрахмаленными скатертями, сновали официанты в белых одеждах, не забывая о смене изысканных блюд, шампанское текло рекой.

В святой день Лёва поздравил дорогих россиян словами: "Вы убийцы"

Как известно, солист "Би-2" Лёва (он же Игорь Бортник) был 26 мая нынешнего года внесен Минюстом в список иностранных агентов, что сделало невозможным выступления группы в России. Агент он, несомненно, иностранный, ибо, как я слышал, он гражданин Израиля и Австралии (но не России). Однако репрессировали его не за это. Просто Лёва всегда говорит то, что думает. А думает он (и высказал публично), например, вот что: "путинская Россия вызывает только омерзение и брезгливость", "Путин и вся его умственно отсталая шваль уничтожила страну" и всё в таком роде. Как отмечала российская пресса, это было сказано с особым цинизмом, поскольку прозвучало 9 мая. А 9 мая – это, как известно, святой день. Это же День победы Путина над Гитлером! И в этот святой день Лёва поздравил дорогих россиян словами: "Вы убийцы. Вы перечеркнули все свои достижения. Да и достижения были общими и с Украиной, и с Европой".

Но я вот о чем. "Би-2" не только так думают, они еще и поют про это. Конечно, не в лоб, а облекая в метафорическую форму. Это все-таки поэзия, а не публицистика. В сочетании с музыкой производит сильнейшее впечатление. В альбоме, который они представляют во время нынешнего всемирного тура, почти в каждой песне есть слово "война" и во многих песнях слово "Родина". Так что российский Минюст совершенно прав, сделав заключение: солист "Би-2" "выступал против специальной военной операции на Украине, негативно высказывался в отношении Российской Федерации, ее граждан и органов государственной власти". Не поспоришь.

И вот сливки общества в вип-зоне на концерте в Форте-деи-Марми. Они были в восторге! Они пустились в пляс между столиками, делали селфи на фоне музыкантов и друг друга. Демонстрируя наряды, дамы даже забирались на столики, исполняя пьяный канкан своими идеальными ножками, всем было весело. "Этот праздник обернулся бедой, всё, что было, разделилось на до и после", – с надрывом кричит в микрофон Лёва слова очередной песни. "Ох, как же нам весело, привет, Наташенька, чмоки-чмоки!" – буквально в двух метрах от него у сцены.

Я не подвергаю сомнению идею концерта. Тем более место проведения. Кто купил дорогие билеты, тот и пришел. Музыкантам же надо на что-то жить, сочинять и записывать музыку. Это ясно. Они хорошо заработали в тот вечер.

Хочешь развлекаться на крыше? Пожалуйста. Хочешь в подземном бункере? И это есть

Я вообще о другом. В конце концов светская жизнь сейчас кипит не только в Форте-деи-Марми или, скажем, Дубае, где концерты разных российских звезд сейчас идут при полных аншлагах почти ежедневно. Светская жизнь не утихает и в Москве, и в Питере. Говорят, все уехали. Получается, не все. Посмотришь на афишу – сплошь веселье и развлекуха, какая уж там война! На этой неделе в столице на каком-то "Острове мечты" "МузТВ" проводит фестиваль "Первоклассный МузON". Зрителей порадуют Дима Билан, Лолита и куча молодежных групп. Все билеты раскуплены. На ВДНХ конкурирующее мероприятие – фестиваль SandlerFest с широким набором исполнителей: от группы Crossroadz и Николая Носкова до джазового ветерана 88-летнего Алексея Козлова. Сайт "Лучшие вечеринки на выходных в Москве" ломится от предложений. Хочешь развлекаться на крыше? Пожалуйста. Хочешь в подземном бункере? И это есть. На природе? Пожалуйста. На речном пароходике? Милости просим! Есть даже "квартирники", на которые продаются входные билеты в количествах, заставляющих задуматься: а не в просторной ли квартире какого-нибудь родственника министра Шойгу проводится мероприятие?

Никакой войны. Никакого падения экономики. С рублем все в порядке. Молодежь никуда не свалила, что вы. И в окопы их не отправили. Все на месте. Кружатся в вихре танца. Иногда в сердцах думаешь: жаль, что украинское командование не сменило лозунг "Огонь по штабам" на "Огонь по вечеринкам". И не прислало дроны по адресам московских клубов. Но это, конечно, дурные мысли, надо их от себя гнать. Но как иначе их пронять, если не уронить дрон им на голову?

Как объяснить им, что это их страна методично, без перерыва на обед и на сон, уничтожает ракетами и бомбами другую страну? Что там каждый день под этими бомбами гибнут дети? Это не преувеличение: почти каждый день детские похороны. А хотят ли они, эти люди, чтобы им это объясняли? А не сдадут ли они в тот же миг объясняющего в полицию? Московские театры делают ставку на комедии. "В Бореньке чего-то нет", "Лондон шоу", "Иван Васильевич"… Самый высокий рейтинг у мюзикла, идущего в Московском дворце молодежи. Называется он "Ничего не бойся, я с тобой". Это, оказывается, "романтическая история с хитами группы "Секрет". А вот Кремлевский дворец съездов отдал свою сцену под веселый мюзикл-балет "Продавец игрушек". О чем он? "Глубокий текст писателя Виктора Добросоцкого и полет высокой хореографии сплелись воедино в удивительной истории о французском продавце игрушек, обретающем счастье и смысл жизни на родине своих предков – в России". Рекомендовано посещать семьями.

Первый магнитоальбом группы "Би-2", который они записали в 1991 году (он не сохранился, к сожалению), назывался "Изменники Родины". Так оно и оказалось, в конце концов.

Но, может, лучше прослыть изменником Родины, получить клеймо иноагента, чем участвовать в бале Сатаны на этой Родине, заглушая своими канканами и "первоклассными МузONами" крик боли, который доносится из страдающей Украины? Делая вид, что ничего не случилось.

Андрей Мальгин – журналист и блогер



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