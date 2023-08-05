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Грани времени

Россия без рабочего класса. Дроны – главное оружие войны. Военкоматы в огне. "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Мумин Шакиров и его гости подводят итоги 31-й недели 2023 года

Атака на российский военный корабль близ порта Новороссийска. Киев наращивает производство дронов. Кто победит в войне машин, когда солдаты в окопах бессильны изменить ход сражения в Украине?

Кто стоит за новой волной поджогов военкоматов в России: телефонные мошенники или сотрудники спецслужб?

Сталинский срок Алексею Навальному. С чем столкнется российский оппозиционер в колонии особого режима?

Как война и мобилизация создали нехватку рабочих рук в России? Где взять "синих воротничков" для военных заводов и обрабатывающей промышленности?

Мумин Шакиров подводит итоги недели с экономистом Константином Сониным, аналитиком нефтегазового сектора Михаилом Крутихиным, военным экспертом Давидом Шарпом и историком Николаем Митрохиным.

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