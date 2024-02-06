Минюст признал нежелательным союз Японии за возвращение территорий

Министерство юстиции России внесло в реестр нежелательных организаций "Союз за возвращение Северных территорий", зарегистрированный в Японии. В список также включили "Крымскотатарский ресурсный центр", зарегистрированный в Украине, и "Глобальный союз IndustriALL", зарегистрированный в Швейцарии.

Северными территориями в Японии называют острова южной части Курильской гряды – Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, которые были оккупированы СССР в конце Второй мировой войны.

После начала военного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Япония ввела санкции в отношении президента России Владимира Путина, высших должностных лиц страны и их родственников, банков и предприятий, а также лишила Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле. В то же время Токио объявил, что будет оказывать военную и гуманитарную помощь Украине.

Позже Россия внесла Японию в список "недружественных стран" и заявила, что выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах и блокирует продолжение статуса Японии как партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу. Премьер-министр Японии Фумио Касида назвал тогда действия России "неразумными и абсолютно неприемлемыми".

После начала войны в Украине Япония впервые с 2003 года назвала Курильские острова "незаконно оккупированными" территориями.

В сентябре Россия также прекратила действие соглашения с Японией об облегченном посещении Курил японскими гражданами, которые раньше жили на этих островах.

По итогам Второй мировой войны СССР присоединил к своей территории южные Курильские острова – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. В 1956 Советский Союз и Япония подписали мирную декларацию, по которой Шикотан и Хабомаи должны были быть переданы Японии после заключения мирного договора. Но японские власти в последующие годы настаивали только на возвращении всех островов. Мирный договор до сих пор не подписан. После обострения отношений вследствие войны в Украине Россия объявила об отказе от продолжения переговоров по мирному договору.

После начала войны в Украине в 2022 году Россия запретила японским морякам рыбачить у Южных Курил. Такое право им давало российско-японское соглашение 1998 года, которое российская сторона приостановила за неуплату полагающихся по соглашению выплат.