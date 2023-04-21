"Союз жителей островов Тисима и Хабомаи" признали нежелательным

Генеральная прокуратура России внесла в список нежелательных японскую неправительственную организацию "Союз жителей островов Тисима и Хабомаи". Она занималась развитием отношений Японии с островами Южно-Курильской гряды. По мнению Генпрокуратуры, "Союз" посягал на целостность России и стремился к отторжению от неё Южных Курил.

На сайте японской "Ассоциации по вопросам северных территорий" указывается, что "Союз жителей островов Тисима и Хабомаи" состоит в основном из японцев, переехавших с Южных Курил. НКО проводила обучающие семинары и выставки, касающиеся истории и современного положения спорных островов, организовывала в упрощённом режиме гуманитарные поездки на Курилы для их бывших жителей и их потомков, экскурсии и посещения могил предков.

"Союз жителей островов Тисима и Хабомаи" стал 82-й организацией, признанной Генпрокуратурой РФ "нежелательной".