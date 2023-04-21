"Союз жителей островов Тисима и Хабомаи" признали нежелательным

Генеральная прокуратура России внесла в список нежелательных японскую неправительственную организацию "Союз жителей островов Тисима и Хабомаи". Она занималась развитием отношений Японии с островами Южно-Курильской гряды. По мнению Генпрокуратуры, "Союз" посягал на целостность России и стремился к отторжению от неё Южных Курил.
На сайте японской "Ассоциации по вопросам северных территорий" указывается, что "Союз жителей островов Тисима и Хабомаи" состоит в основном из японцев, переехавших с Южных Курил. НКО проводила обучающие семинары и выставки, касающиеся истории и современного положения спорных островов, организовывала в упрощённом режиме гуманитарные поездки на Курилы для их бывших жителей и их потомков, экскурсии и посещения могил предков.
"Союз жителей островов Тисима и Хабомаи" стал 82-й организацией, признанной Генпрокуратурой РФ "нежелательной".
- Япония оспаривает принадлежность России четырёх островов Южно-Курильской гряды. Спор не урегулирован с момента окончания Второй мировой войны. Хотя СССР выражал готовность вернуть Японии по меньшей мере два острова, власти России заявляют, что не готовы ни к каким компромиссам.
- После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Япония ввела санкции в отношении российского президента Владимира Путина, высших должностных лиц страны и их родственников, банков и предприятий, а также лишила Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле. В то же время Токио объявил, что будет оказывать военную и гуманитарную помощь Украине.
- Россия внесла Японию в список "недружественных стран" и заявила, что выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах и блокирует продолжение статуса Японии как партнера Организации Черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу. Премьер-министр Японии Фумио Касида назвал тогда действия России "неразумными и абсолютно неприемлемыми".
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