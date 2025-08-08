Ссылки для упрощенного доступа

Минюст России объявил иностранным агентом экономиста Андрея Мовчана

Андрей Мовчан
Минюст России в пятницу пополнил список так называемых иностранных агентов. В реестр добавлены экономист Андрей Мовчан, журналист Андрей Сивенок, актриса Оксана Мысина и бывший руководитель астраханского отделения "Партии народной свободы" Михаил Долиев. Кроме того, в списке проект журналиста Павла Каныгина "Продолжение следует".

Министерство обвинило их в распространении недостоверной информации о решениях и политике российских властей, распространении материалов иноагентов и выступлениях против войны в Украине.

Мовчан в 2023 году сообщил, что вышел из российского гражданства. Однако российский закон позволяет вносить в список агентов и иностранных граждан и организации.

Участники реестра поражены в правах в России, им в том числе нельзя преподавать, работать на муниципальной и государственной службе, избираться в органы власти.

