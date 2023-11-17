Минюст России потребовал признать движение ЛГБТ экстремистским

Министерство юстиции России обратилось в Верховный суд с иском, требующим признать "международное общественное движение ЛГБТ" экстремистским и запретить его деятельность на территории страны. Рассмотрение иска назначено на 30 ноября.

В иске отмечено, что "в деятельности ЛГБТ-движения, функционирующего на территории Российской Федерации, <...> выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни".

Что именно входит в понятие "международного движения ЛГБТ", не уточняется. Это не организация, а общественное явление.