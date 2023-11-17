Минюст России потребовал признать движение ЛГБТ экстремистским

Министерство юстиции России обратилось в Верховный суд с иском, требующим признать "международное общественное движение ЛГБТ" экстремистским и запретить его деятельность на территории страны. Рассмотрение иска назначено на 30 ноября.
В иске отмечено, что "в деятельности ЛГБТ-движения, функционирующего на территории Российской Федерации, <...> выявлены различные признаки и проявления экстремистской направленности, в том числе возбуждение социальной и религиозной розни".
Что именно входит в понятие "международного движения ЛГБТ", не уточняется. Это не организация, а общественное явление.
- Представители ЛГБТ-сообщества и их многочисленные организации в мире борятся за равноправие представителей сексуальных меньшинств с остальными гражданами, отмену их преследования во многих странах, предоставления равных с другими гражданами прав - например, права заключать браки, иметь совместные родительские права на детей, доступа для трансгендерных людей к необходимой медицинской помощи, - и против дискриминации ЛГБТ+ в любой сфере жизни.
- Госдума России в 2013 году приняла закон о запрете так называемой "ЛГБТ-пропаганды" среди несовершеннолетних. Тогда к ответственности могли привлечь за распространение информации о "нетрадиционных сексуальных отношениях". В 2022 году депутаты приняли новый закон. По нему запретили публикацию и распространение любой информации, которая, по мнению властей, "пропагандирует нетрадиционные сексуальные отношения, педофилию или смену пола" среди людей всех возрастов.
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