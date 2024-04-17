Минюст России признал "Фонд Немцова за свободу" нежелательным

Министерство юстиции России присвоило статус так называемой нежелательной организации "Фонду Бориса Немцова за свободу". Эта некоммерческая организация зарегистрирована в Германии. С 2015 года фонд занимается сохранением либерального наследия Немцова и просвещением в области прав человека. Он поддерживает магистерскую программу российских исследований в Карловом Университете в Праге, предоставляет стипендии журналистам, исследователям и правозащитникам, присуждает ежегодную премию имени Бориса Немцова людям, проявившим мужество в борьбе за демократические ценности.

Кроме того, в реестр "нежелательных" внесены немецкий "Фонд имени Фридриха Науманна за свободу" и украинский "Центр гражданских свобод".

Фонд Науманна близок Свободной демократической партии Германии (СвДП) и поддерживает образовательные программы в области развития гражданского самосознания и правовго общества. Он был создан в 1958 году, его представительства есть в более чем 60 странах мира. С 1992 года работало бюро фонда в Москве. Оно закрылось в 2022 году после начала войны России в Украине.

Украинский "Центр гражданских свобод" поддерживает развитие гражданского активизма и защиты прав человека в Украине и регионе ОБСЕ.