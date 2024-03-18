Три канадские организации признаны нежелательными в России

Генеральная прокуратура России в понедельник внесла в перечень так называемых нежелательных организаций три организации из Канады. Это Российско-канадский демократический альянс, Школа иностранных дел имени Нормана Патерсона и Школа международных дел и публичной политики имени Мунка.

Кроме того, на сайте Министерства юстиции сообщается, что "нежелательной" признана также организация "Русские против войны – Анталья" (Russians Against War Antalya), зарегистрированная в Турции.

Школа международных дел и публичной политики имени Мунка – академический центр в Университете Торонто. Он занимается проблемами глобализации, его студенты получают дипломы в области политологии, международной экономики и международного права. Среди программ магистратуры есть и программа по изучению Европы, Евразии и России.

Школа иностранных дел имени Нормана Патерсона – тоже научный центр при университете Карлтона в Оттаве. Это старейший факультет международной политики в Канаде, он был основан в 1965 году.

Российско-канадский демократический альянс – некоммерческая организация, выступающая за продвижение идеалов демократии и прав человека в международных отношениях. Её заявленная цель - создавать в Канаде платформу для демократически настроенных россиян. Альянс выступает против всех войн, когда-либо развязанных Россией, включая вторжение в Украину.

"Русские против войны – Анталья" объединяет российских антивоенных активистов в Турции и вне её, помогает украинским беженцам и вооружённым силам Украины, проводит антивоенные форумы и благотворительные мероприятия.

Законодательство о "нежелательных" организациях действует в России с 2015 года. С тех пор в перечень таких объединений внесены десятки зарубежных структур. 20 февраля было объявлено о внесении в список "нежелательных" медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", которая финансируется за счет гранта Конгресса через Агентство США по глобальным медиа.

Внесение в реестр "нежелательных" означает, что организации запрещено работать в стране, а гражданам России запрещено с ней сотрудничать под угрозой уголовного преследования.

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