Минюст РФ признал нежелательными канадские организации

Минюст России внес в список "нежелательных организаций" три учреждения из Канады. Это Украинский канадский конгресс, Украинская национальная федерация Канады и Институт Макдональда-Лорье.
Украинский канадский конгресс и Украинская национальная федерация Канады – некоммерческие организации. Обе они были основаны более 80 лет назад и объединяют украинскую диаспору в Канаде. Их миссия – сохранять украинские язык и культуру у канадцев украинского происхождения, а также способствовать их представительству в политической и общественной жизни Канады. После начала российского вторжения в Украину обе организации активно помогают как украинским беженцам, приезжающим в Канаду, так и гуманитарным миссиям в самой Украине.
Институт Макдональда-Лорье занимается исследованиями взаимоотношений политики и канадского общества.
- В Канаде проживает около 1,5 млн жителей украинского происхождения. Большинство из них родились в стране. Украинская диаспора начала формироваться в конце XIX века. Сейчас больше украинцев, чем в Канаде, живет лишь в двух странах: в самой Украине и в России.
- Закон о нежелательных в России иностранных и международных организациях был подписан Владимиром Путиным в 2015 году. Организациям, признанным нежелательными, запрещается вести деятельность в России и иметь юридическое лицо. Их счета подлежат заморозке, а сайты - блокировке. За участие в деятельности нежелательной организации в России предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или лишения свободы на срок до четырех лет.
- Ранее в России в список "нежелательных" были внесены фонды Сороса, Карнеги, Макартуров и Генриха Бёлля, правозащитные организации Amnesty International, Human Rights Watch, "Мемориал" и многие другие. После начала военного вторжения в Украину Россия признала нежелательными организации- учредители медиапроектов The Insider и "Важные истории".
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