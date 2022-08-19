Минюст РФ признал нежелательными канадские организации

Минюст России внес в список "нежелательных организаций" три учреждения из Канады. Это Украинский канадский конгресс, Украинская национальная федерация Канады и Институт Макдональда-Лорье.

Украинский канадский конгресс и Украинская национальная федерация Канады – некоммерческие организации. Обе они были основаны более 80 лет назад и объединяют украинскую диаспору в Канаде. Их миссия – сохранять украинские язык и культуру у канадцев украинского происхождения, а также способствовать их представительству в политической и общественной жизни Канады. После начала российского вторжения в Украину обе организации активно помогают как украинским беженцам, приезжающим в Канаду, так и гуманитарным миссиям в самой Украине.

Институт Макдональда-Лорье занимается исследованиями взаимоотношений политики и канадского общества.