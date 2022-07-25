Еврейские организации в России получили предупреждения от Минюста

Несколько еврейских организаций, работающих в России, получили от Министерства юстиции предупреждения о возможном признании их иностранными агентами, сообщает The Jerusalem Post.
Внесение организаций в реестр может привести к их закрытию. Кто именно получил письма от ведомства, газета не уточняет, объясняя, что в данной ситуации они хотели бы избежать публичности.
По новому, расширенному закону об "иностранных агентах", этот статус может быть присвоен не только организациям и лицам, получающим финансирование из-за рубежа, но и тем, кто "находится под иностранным влиянием". Большинство еврейских организаций в мире получают ту или иную поддержку от Израиля или имеют с ним деловые связи.
Три недели назад Министерство юстиции потребовало ликвидировать российское отделение международного агентства "Сохнут", которое организует репатриацию в Израиль. По мнению Минюста, "Сохнут" незаконно занимался сбором персональных данных граждан Российской Федерации – видимо, имеется в виду работа с личными данными клиентов, обращающихся за консультациями. Минюст подал иск против "Сохнута" в Басманный суд Москвы. Первое судебное заседание состоится 28 июля.
Премьер-министр Израиля Яир Лапид 24 июля встретился с израильскими министрами иммиграции и абсорбции, строительства, чиновниками МИД и Совета безопасности Израиля, а также представителями "Сохнута". Он поручил сформировать межведомственную делегацию, которая "должна быть готова отправиться на переговоры в Москву, как только Россия даст на это согласие".
По итогам встречи Лапид заявил, что отношения с Россией важны для Израиля, и он приложит все дипломатические усилия, чтобы избежать их ухудшения. Однако в случае закрытия в России "Сохнута" и давления на другие еврейские организации, Израиль может предпринять ответные шаги, которые неизбежно повлияют на российско-израильские отношения – и могут в том числе привести к расширению поддержки Украины.
- Еврейское агентство "Сохнут" основано в 1929 году для содействия репатриации евреев в Палестину, позднее - в Израиль. В СССР отделение "Сохнута" открылось в 1989 году. The Jerusalem Post отмечает, что закрытие агентства в России обернётся сложностями для российских евреев, желающих эмигрировать.
- После российского вторжения в Украину Израиль выступил с критикой действий России, однако не присоединился к международным санкциям. После событий в Буче Яир Лапид, занимавший тогда пост министра иностранных дел, обвинил Россию в совершении военных преступлений. Владимир Путин не поздравил Лапида со вступлением в должность премьер-министра.
- После начала войны в Украине главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт оставил свой пост и покинул Россию. Его невестка сообщила, что решение Гольдшмидта было вызвано нежеланием поддерживать Россию в войне.
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