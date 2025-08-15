Минюст России включил в реестр "иноагентов" журналиста Радио Свобода

Минюст России включил в обновил реестр так называемых иностранных агентов журналиста Радио Свобода Марка Крутова, а также калининградского журналиста Игоря Рудникова.

Кроме того, ведомтство внесло в список "иноагентов" бывшего священника Русской православной церкви Иоанна Курмоярова, публициста Марка Солонина и сыктывкарское независимое культурное пространство "Револьт-центр".

Всем "иноагентам" ведомство вменяет распространение фейков о решениях и политике российских властей. По заявлению Минюстра, Крутов, Курмояров, Рудников и Солонин также "распространяли фейки, сведения, направленные на формирование негативного образа российских Вооруженных сил Российской Федерации", Курмояров — "фейки" об РПЦ, а "Револьт-Центр" — о российской избирательной системе, цитирует пресс-релиз ведомства "Интерфакс".

Кроме того, Крутов, Курмояров и Солонин, по данным Минюста, выступали против войны России с Украиной, а Крутов также "участвовал в создании контента иноагентов и сотрудничает с организацией-иноагентом, сказано в сообщении ведомства.

Радио Свобода признано властями России "иноагентом" и "нежелательной" организацией.

Курмояров, по заявлению Минюста, "участвовал в создании и распространении контента "иноагентов" и в распространении контента "нежелательной организации". Рудникову также вменили распространение контента "иноагентов" и "нежелательных организаций". Солонину — распространение контента "иноагентов".



"Револьт-Центр", по заявлению Минюста, также участвовал в создании и распространении контента "иноагентов" и взаимодействует с иностранными организациями и "иностранными агентами", сообщило министерство.