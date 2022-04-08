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Минюст России закрыл 15 филиалов иностранных организаций

Министерство юстиции России исключило 15 филиалов и представительств иностранных неправительственных организаций из соответствующего реестра. Это означает их закрытие в России.

В список попали: Amnesty International, Human Rights Watch, "Фонд Карнеги за международный мир", "Фонд Фридриха Науманна за Свободу" и другие.

"Указанные структурные подразделения исключены в связи с выявленными нарушениями действующего законодательства Российской Федерации", - говорится в сообщении Минюста.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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