Минюст России закрыл 15 филиалов иностранных организаций

Министерство юстиции России исключило 15 филиалов и представительств иностранных неправительственных организаций из соответствующего реестра. Это означает их закрытие в России.

В список попали: Amnesty International, Human Rights Watch, "Фонд Карнеги за международный мир", "Фонд Фридриха Науманна за Свободу" и другие.

"Указанные структурные подразделения исключены в связи с выявленными нарушениями действующего законодательства Российской Федерации", - говорится в сообщении Минюста.