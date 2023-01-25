Минюст США подал в суд на Google за доминирование на рекламном рынке

Минюст США и восемь штатов подали в суд на Google. Корпорацию обвиняют в нарушении конкуренции из-за доминирующего положения на рынке онлайн-рекламы. Они призвали прекратить бизнес компании в области рекламных технологий. Заявление опубликовано на сайте министерства юстиции.

В иске говорится, что Google активно и незаконно доминировал на рынке, а также проводил кампанию по пресечению конкуренции. В итоге корпорация покупала конкурентов и заставила рекламодателей использовать рекламные продукты разработки Google.

Истцы утверждают, что в течение 15 лет доминирующее поведение компании приводило к снижению доходов от рекламы для сайтов и увеличению расходов на рекламу для маркетинга.

В заявлении приводится пример правительства США, которое с 2019 года потратило на онлайн-рекламу 100 миллионов долларов.

В Google отметили, что Минюст приводит ошибочное решение о прекращении рекламного бизнеса. Этот шаг приведет к росту цен на рекламу и затруднит рост тысяч малых предприятий и издателей. Обвинения в монополизации рекламного рынка корпорация неоднократно отвергала.

Это уже второй антимонопольный иск Минюста США против Google. Первый подали в октябре 2020 года. Его должны рассмотреть в сентябре.