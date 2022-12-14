Ссылки для упрощенного доступа

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Apple может разрешить загрузку сторонних приложений в ЕС

Корпорация Apple разрешит пользователям из Евросоюза загружать приложения на iPhone и iPad не только из App Store, но и из магазинов сторонних разработчиков. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства отмечают, что Apple подготовит необходимые изменения в 2023 году. Они могут быть доступны в операционной системе версии iOS 17.

Нововведение предусмотрено законом ЕС "О цифровых рынках". Согласно документу, с 2024 года корпорации с рыночной стоимостью не менее 75 миллиардов евро среди прочего должны упростить для пользователей установку приложений сторонних разработчиков.

В Apple информацию пока не комментировали.

Кроме того, в ЕС достигнуто соглашение к тому же сроку перевести все мобильные устройства на зарядные устройства с портом USB-C. С весны 2026 года это правило будет распространяться и на ноутбуки.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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