Минюст внёс в список "иноагентов" Анну Немзер и Константина Гаазе

Министерство юстиции России в пятницу, 20 марта, обновило список так называемых "иностранных агентов". В реестр внесены имена ещё четырёх человек, а также проект "Медиа Партизаны". Соответствующее сообщение появилось на сайте ведомства.

Среди внесённых на этой неделе в список "иноагентов" журналистка "Дождя" Анна Немзер, журналист и социолог Константин Гаазе, журналист и блогер Александр Строгалев, известный как "Алекс Мур", а также бывший директор Центра организации закупок Мордовии Иван Мысенко.

Проект "Медиа партизаны" был запущен после февраля 2022 года, то есть после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Он позиционирует себя как "сообщество людей, где каждый анонимно борется с диктатурой". В интернет-ресурсах проекта говорится также о борьбе с пропагандой.

Законодательство об "иноагентах" появилось в России в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации "иностранными агентами", если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью.

Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.

Впоследствии появилась возможность признавать агентами СМИ и физических лиц, в том числе тех, кто не получает зарубежного финансирования, но "находится под иностранным влиянием". Что именно следует считать иностранным влиянием, российское законодательство не уточняет.



