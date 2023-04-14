Минюст внёс в список иноагентов Семёна Слепакова и Фонд Карнеги

Министерство юстиции России в пятницу пополнило реестр так называемых иностранных агентов. В него вошли комедийный актёр и автор-исполнитель Семён Слепаков, публицист Игорь Яковенко, сценарист и мультипликатор мультсериала "Mr. Freeman" Павел Мунтян, журналист Павел Каныгин, издание "Агентство", Фонд Карнеги за международный мир, интернет-издание "Полигон" и объединение "Радужная ассоциация".

По версии Минюста, Слепаков получал поддержку от иностранных источников, выступал против войны в Украине и "формировал негативное отношение к военной и государственной службе в целом", а также "негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации".

Остальным предъявлены сходные претензии, за исключением "Радужной ассоциации". Последняя занимается вопросами защиты прав и социальной адаптации сексуальных и гендерных меньшинств. Причиной для её внесения в список иноагентов стала "пропаганда ЛГБТ-отношений, которая противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей".

В связи с ликвидацией из реестра иноагентов исключены региональная общественная организация "Экологическая вахта Сахалина" и автономная некоммерческая организация "Центр сохранения и изучения лососёвых видов рыб и мест их обитания".

Законодательство об "иноагентах" в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации "иностранными агентами", если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.

Впоследствии появилась возможность признавать "иноагентами" СМИ и физических лиц, в том числе и не получающих зарубежного финансирования, но находящихся "под иностранным влиянием". Что именно может расцениваться как нахождение под влиянием, не уточняется.

В список так называемых СМИ – иностранных агентов в России включена редакция Радио Свобода, её региональные проекты и телеканал "Настоящее время". Радио Свобода обжаловало своё включение в Европейском суде по правам человека.

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