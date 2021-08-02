Российским медицинским учреждениям не будет грозит ьштраф за использование лекарств, приобретенных пациентами или другими организациями. Такие поправки министерство здравоохранения внесло в правила обязательного медицинского страхования.

До сих пор больницы и другие медучреждения должны были использовать для лечения стационарных больных только препараты, приобретенные их собственными аптеками. В противном случае их могли оштрафовать. Как уточняет медицинский адвокат Алексей Горяинов, размер финансовой санкции в отношении больницы составлял 50% стоимости за каждый случай оказания медицинской помощи в подобных обстоятельствах.

Теперь больницы смогут применять препараты, купленные за счет федерального бюджета по программе финансирования лечения редких заболеваний, а также приобретенные за счет региональных бюджетов или переданные благотворительными организациями.

Опрошенные представители благотворительных организаций и медицинские адвокаты в целом положительно оценивают принятые Минздравом поправки, однако некоторые собеседники издания выразили сомнение в том, что нововведение кардинально изменит ситуацию. Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев сомневается, что поправки обеспечат "полную легализацию" препаратов пациента в стационарах. "Мало не наказать, надо еще ввести механизм оплаты такой услуги — работы медсестры и врача, причем в систему ОМС, а не из кармана пациента", — заявил он.

По словам директора Фонда борьбы с лейкемией Анастасии Кафлановой, в 2020 году организация закупила препараты на сумму более чем 21 млн рублей. "Некоторых лекарств нет в аптеках, некоторые входят в перечень жизненно важных препаратов, но по другому заболеванию, получить его бесплатно человек не может. Бывает, что регионы не хотят покупать препарат или ведут долгие торги, тогда подключаемся мы, чтобы не терять времени",— объясняет Кафланова. Фонд работает по трехсторонним договорам, где есть заказчик (фонд), поставщик и получатель (аптека лечебного учреждения).

Чаще всего проблемы возникали, когда клиника обращалась в организацию впервые и просила срочно обеспечить пациента препаратами: "На подписание такого договора с больницей уходит обычно около трех недель. Зачастую у пациентов нет этого времени. Были случаи, когда врачи отказывались принимать препарат, если мы предлагали купить его по той же схеме, но заказчиком была бы не аптека, а сам больной".