На голодном пайке. Как Россия оставила Аргентину без "Спутника"

Аргентина долгое время была главной выставочной витриной экспорта российской вакцины Sputnik V. Использование препарата здесь разрешили в декабре 2020 года, раньше это сделали только в России и Беларуси. Эта поспешность сыграла со страной злую шутку: срок получения второй прививки для миллионов аргентинцев уже давно подошел, но поставки необходимого на нее компонента вакцины срываются. Похожая ситуация наблюдается и в других странах, а в Боливии дефицит вторых доз "Спутника" даже привел к уличным протестам.

Разработкой центра имени Гамалеи привился даже президент Аргентины Альберто Фернандес – еще в конце января, став вторым среди глав государств в мире (первым был президент Гвинеи), использовавшим Sputnik V. Даже Владимир Путин вакцинировался "Спутником" на два месяца позже. Несмотря на прививку, в апреле Фернандес перенес ковид в легкой форме – и похвалил российский препарат, заявив, что без него мог бы заболеть тяжелее, и призвал сограждан активнее вакцинироваться.

В Аргентине применяются три вакцины, в том числе аналогичный "Спутнику" британско-шведский препарат AstraZeneсa и китайский Sinopharm, но именно российская вакцина поначалу была наиболее популярна. К началу июля в стране было применено почти 7 миллионов доз "Спутника", вдвое больше, чем любого из конкурентов. Полученные в Аргентине данные о побочных эффектах при вакцинации "Спутником" Фонд перспективных исследований использовал для продвижения российской вакцины.

В поисках замены

В июне стало известно, что этот видимый успех российской "вакцинной политики" может обернуться провалом. Аргентинская газета La Nacion рассказала, что к середине июня в страну поступило 7,9 миллиона доз первого компонента "Спутника" и лишь 1,5 миллиона второго. Компоненты российской вакцины различаются между собой, в отличие от большинства других вакцин, и, по данным издания, многие аргентинцы, получившие первый укол в марте-апреле, в июне все еще ожидали вторую дозу препарата. У некоторых срок ожидания приближался к 12 неделям. Это максимальный промежуток между двумя уколами, установленный в Аргентине, притом что в российских рекомендациях он еще меньше – 3–8 недель. Газета писала, что власти Аргентины ведут с Россией "интенсивные переговоры" об отправке новых партий со вторым компонентом вакцины. Министр здравоохранения Фернан Кирос ожидал, что они начнутся с 24 июня.

Тогда же, во второй половине июня, Москва, а вслед за ней и многие другие российские регионы начали вводить обязательную вакцинацию от коронавируса для ряда категорий граждан. К пустующим до этого прививочным центрам выстроились огромные очереди, внутрироссийские объемы вакцинации резко выросли.

В итоге на фоне растущего внутрироссийского спроса на вакцину Аргентина так и не получила "Спутник" в необходимом количестве. 7 июля советник президента Фернандеса Сесилия Николини написала отчаянное письмо заместителю главы РФПИ Анатолию Браверману. В этом письме, которое попало в распоряжение журналистов La Nacion, Николини называет ситуацию с поставками российской вакцины "критической". Она ссылается на состоявшийся в конце июля разговор, в котором участвовал директор РФПИ Кирилл Дмитриев: российская сторона тогда пообещала, что поставки будут налажены. Несмотря на это, второй компонент вакцины в Аргентину так и не поступил, и Николини просит в письме прислать 10–11 июля хотя бы миллион доз для срочной вакцинации пожилых людей. Всего же Аргентина все еще ожидала получить от России более 18 миллион доз Спутника, из них 13 миллионов – второго компонента. Россия не просто задержала поставки своей вакцины, но и затянула проверку "Спутника", произведенного по контракту с РФПИ в местной лаборатории Richmond. Тестовые дозы произведенного в Аргентине препарата были направлены в Россию еще в середине июня, но в течение трех недель заключение так и не было получено.

Николини написала Браверману, что весь контракт оказался под угрозой расторжения. Советник президента намекнула, что Аргентина может сменить основного поставщика вакцин и начать закупки препарата в США. Наконец, в письме говорится о том, что Аргентина уже много сделала для рекламы "Спутника" на мировом рынке, а может еще больше – в частности, готовится к публикации в международном научном журнале исследование об эффективности российской вакцины на основе полученных в Аргентине данных.

Это письмо не дало быстрых результатов. По данным La Nacion, вопреки просьбам Николини 10–11 июля Аргентина так и не получила миллиона вторых доз "Спутника". Они поступили только 13 июля, и не миллион доз, а лишь 550 тысяч.

Письмо было обнародовано журналистами La Nacion 22 июля. На следующий день ситуацию с поставками прокомментировала российская сторона. В РФПИ заявили, что ведут работу, "направленную на ускорение поставки" в Аргентину "Спутника". Предполагаемый график этой поставки в фонде не сообщили. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что обязательства по экспорту вакцины, в том числе в Аргентину, будут выполнены. Он признал задержку в поставках и косвенно подтвердил, что связана она именно с активной вакцинацией россиян:

"Мы всегда говорили, что главным приоритетом является удовлетворение потребностей россиян в вакцинации. Вы знаете, что существенно активизировалась кампания по всеобщей вакцинации, и постоянно растет сознательность граждан, все больше темпы вакцинации увеличиваются. Поэтому это – безусловный приоритет", – сказал Песков.

РФПИ в своем сообщении упомянул локализацию производства в Аргентине. Но и с ней все затянулось по вине российской стороны. Заключение по "Спутнику", произведенному в лаборатории Richmond, Россия дала только 15 июля, хотя Николини просила сделать это до 9-го числа, Дня независимости страны. Аргентинское производство само по себе основано на российских поставках действующего вещества. Только в среду, 28 июля, лаборатория Richmond сообщила, что получила 500 литров активного вещества для второй компоненты вакцины, из которого можно будет сделать около 760 тысяч доз.

Дефицит "Спутника" уже порождает внутриполитические конфликты в Аргентине. Так, известный аргентинский адвокат, бывший председатель Совета магистратуры (органа самоуправления судейского сообщества) и представитель оппозиционной партии "Ценности для моей страны" Алехандро Фаргози даже предположил, что имеющиеся вторые дозы "Спутника" намеренно распределяются правительством в первую очередь среди муниципалитетов, где у власти находятся представители перонистов.

Как и предупреждала в своем письме Сесилия Николини, Аргентина все ближе подходит к решению использовать в качестве замены "Спутнику" американскую вакцину. Эдуардо Лопес, врач клинического отделения детской больницы имени Рикардо Гутьерреса в столице Аргентины Буэнос-Айресе, говорит, что вскоре получивших первый укол "Спутником" могут начать прививать вакциной Moderna, которую стране передали США. Американцы отправили в Аргентину 3,5 миллиона доз, из которых 900 тысяч будут использованы для вакцинации подростков в возрасте от 12 до 17 лет с факторами риска. По словам Лопеса, исследования безопасности комбинирования "Спутника" и вакцины AstraZeneсa с Moderna и китайской вакциной Sinopharm будут завершены к второй неделе августа.

Лопес также считает, что Аргентина не может позволить себе новую отсрочку вакцинирования людей второй дозой, как это было в Великобритании: "Такая стратегия была разумной, но сейчас, когда появились новые штаммы вируса с повышенной заразностью и к тому же ускользающие от иммунного ответа, наша задача – вакцинировать как можно больше людей двумя дозами".

Аналогичные исследования о возможности комбинирования разных вакцин проводятся и в Боливии. Здесь, как и в Аргентине, установленный властями срок между первой и второй прививкой "Спутником" составляет 90 дней, а поставки российской вакцины задерживаются.

"Для аргентинцев все равно будет виновато правительство"

О том, как восприняли в Аргентине ситуацию с поставками российской вакцины, Радио Свобода рассказала живущая в Буэнос-Айресе журналистка Екатерина Базанова:

– Конечно это обсуждали, не только в СМИ, обсуждали на улице, обсуждали в бассейне, куда я хожу. Это многих касается, есть больше миллиона человек, кто получил первую дозу, с тех пор прошло три месяца, а на вторую дозу их не вызывают. Я не могу сказать, что это вызывает ярость, но некое беспокойство, конечно, есть. В то же время в начале июня вышло независимое аргентинское исследование, из которого следовало, что и одна доза имеет эффективность, это несколько успокоило людей. Наконец, "Спутник" вот-вот начнут производить у нас, под Буэнос-Айресом. В целом в Аргентине сейчас зарегистрировано уже семь вакцин, появляются новые возможности, подписан договор о поставках вакцины Pfizer. Безусловно, сейчас это проблему не решит, но местный Минздрав говорит, что они ведут переговоры с Москвой и очень надеются, что и там дело сдвинется с мертвой точки.

– Аргентина стала одной из первых стран, договорившихся о поставках "Спутника". Это было политически обусловленным решением?

– У местного правительства с самого начала была позиция, что "мы ведем переговоры абсолютно со всеми, и кто первый будет готов продавать и поставлять, те вакцины мы и берем". Москва была первой готова предоставить вакцину, потому что на другие вакцины, в тех странах, где их производят, спрос был изначально больше. Эту договоренность сразу стала критиковать оппозиция. У нас страна делится примерно пополам: половина, условно, поддерживает правительство, половина – в жесткой оппозиции. Оппозиционные СМИ и те люди, которые настроены против правительства, на самом деле критиковали бы абсолютно любое решение президента. Я без всякой симпатии отношусь к нынешнему российскому режиму, но тут уже был перебор, потому что никаких серьезных научных оснований для критики "Спутника" не было. Шумиха довольно быстро закончилась после того, как "Спутник" стали колоть и выяснилось, что никаких сверхтяжелых побочек, повальных смертей, ничего этого, к счастью, не происходит.

– Разочаровались ли люди, когда оказалось, что Россия не хочет или не может соблюдать сроки поставок?

– Есть некое разочарование и некая озабоченность, но для аргентинцев все равно прежде всего виноваты будут правительство и местный Минздрав, которые ведут переговоры. Я не могу сказать, что сейчас ситуация ощущается как критическая. У нас каждый день снижается количество случаев и снижается количество госпитализаций. Каждый день, каждую неделю снимают какие-то внутренние ограничения.

– Как в целом воспринимают в Аргентине Россию?

– Про "кокаиновое дело", безусловно, знают все. Это была главная новость на протяжении нескольких недель. В остальном, Аргентина здесь разделена ровно так же, как и в политике. Половина относится с интересом и, скорее, положительно – эта часть общества потребляет очень много материалов Russia Today. В Латинской Америке вообще Russia Today смотрят много. Другая половина критически относится к правительству и, скорее, настроена проамерикански. Они Россию воспринимают негативно, но не вдаваясь в подробности. Аргентинцы в целом о России знают очень мало. Многие съездили на Чемпионат мира по футболу в 2018-м, и это серьезно улучшило имидж России. Но о том, например, кто такой Алексей Навальный, знают единицы.

"Это издевательство над нами"

Би-Би-Си собрало информацию по экспорту российской вакцины в другие страны и пришло к выводу, что практически во всех случаях поставки второго компонента серьезно задерживаются. Помимо Аргентины, "Спутник" недополучили в Мексике, Гондурасе, Гане, Анголе, Иране и Боливии. В Иране из заказанных 60 миллионов доз к середине июля поступило только два миллиона. Гватемала, еще в апреле оплатившая 8 миллионов доз препарата, в конце июня была вынуждена довольствоваться 150 тысячами инъекций. Мексика получила 4,1 миллиона из ожидаемых 24 миллионов доз второго компонента. Лишь несколько десятков тысяч доз "Спутника" были получены в Гане и Анголе, где ожидают 3,4 и 12 миллионов вторых инъекций соответственно.

Боливия, зказавшая 5,2 миллиона доз, на 24 июля получила всего 745 тысяч. Дефицит российской вакцины, а особенно ее второй дозы, уже привел к протестам в крупнейшем городе страны Ла-Пасе. 26 июля люди вышли на акции протеста с требованием вакцинировать их второй дозой "Спутника V". Они перекрыли движение транспорта в районе медицинского факультета местного университета, где им по плану в этот день должны были сделать вторую прививку.

"У нас прошел срок в 90 дней между первой и второй дозой", – говорит женщина на видео. "Это очень чувствительный вопрос для нас. Тут находятся люди с сопутствующими заболеваниями, много пожилых людей. Мы возмущены тем, что власти не предприняли мер, зарезервировав наши вторые дозы. Мы выполнили условие, прождав 90 дней, и теперь мы находимся в зоне риска. Вакцинироваться другой вакциной, одной из тех, которые скоро прибудут в страну, мы тоже не можем. Это издевательство над нами. И ответственность за это несет правительство".