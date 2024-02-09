Минздрав России не смог закупить часть лекарств от ВИЧ-инфекции

Министерство здравоохранения России в начале года не смогло закупить часть лекарств, необходимых для терапии ВИЧ-инфекции. Причиной стали заниженные цены, по которым поставщики не готовы продавать препараты.

Как сообщает "Коммерсантъ", из 61 объявленного аукциона по закупке лекарственных препаратов в этой области в начале 2024 года не состоялись 17. Поставщики не вышли на торги из-за того, что начальные максимальные цены контрактов, заявленные Минздравом, были в некоторых случаях на 98% ниже, чем в 2023 году.

Например, начальная максимальная цена на дарунавир была заявлена 1,54 рубля за таблетку, тогда как в прошлом году составляла 72,56 рубля. Общественники указывают, что отсутствовали заявки от поставщиков и на ряде аукционов, где начальные цены не изменились в сравнении с прошлогодними.

В результате не были закуплены запланированные 107 годовых курсов препаратов для лечения ВИЧ-инфекции. В Минздраве "Коммерсанту" заявили, что имеющихся запасов этих препаратов хватит ещё на три месяца. Однако в группе "Здравресурс", которая занимается проблемами доступа к лечению социально значимых заболеваний, выразили обеспокоенность, что задержки закупок могут привести к перебоям со снабжением пациентов препаратами от ВИЧ, особенно в регионах.